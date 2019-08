Lid K-popband EXO dreigt Calvin Klein om Hongkong

Dat Calvin Klein Hongkong en Taiwan apart noemt naast China druist in tegen het zogeheten één-land-één-regeringbeleid van China. Peking vindt dat beide regio’s onder de hoede van de Chinese overheid horen te vallen. Zhang is woedend dat grote buitenlandse concerns dat beleid aan hun laars lappen. Vorige week zegde hij daarom al zijn medewerking op aan een campagne van Samsung, meldt South China Morning Post.

EXO is een zevenkoppige boyband uit Zuid-Korea met twee Chinese leden. Lay Zhang is er een van. De groep was vorig jaar te zien bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen van Pyeongchang.

Overigens zijn er meer in Azië beroemde Chinese popsterren die in de kwestie rond Hongkong de kant van de Chinese regering kiezen. Op Chinese sociale media plaatsen ze patriottische teksten of poseren ze met de Chinese vlag.