Meer kijkers voor Zomergast Nina Jurna

Het interviewprogramma van de VPRO, waarin gasten hun perfecte tv-avond samenstellen, ging twee weken geleden van start met gast John van den Heuvel. Het gesprek tussen de misdaadjournalist en tussen presentatrice Janine Abbring werd bekeken door 647.000 kijkers.

Het was zondag vooral sport dat de klok sloeg. Ruim 1,52 miljoen mensen keken naar Studio Sport Eredivisie, dat daarmee het tweede best bekeken programma van de avond was. Ook Studio Voetbal, met 853.000 kijkers, Studio Sport, 761.000 kijkers, en de volleybalwedstrijd tussen de Nederlandse en Amerikaanse mannen, 512.000 kijkers, wisten een plek in de top 10 van de kijkcijferlijst te veroveren.

Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20.00 uur. Daar stemden ruim 1,68 miljoen mensen op af. Tussen Kunst en Kitsch was met ruim 1,22 miljoen kijkers het derde best bekeken programma.