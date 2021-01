Saved by the Bell-acteurs wensen zieke Dustin Diamond beterschap

Mario Lopez, A.C. Slater in de serie, deelde op Instagram twee foto’s van hemzelf met Dustin. „Ik sprak Dustin eerder deze avond. Het nieuws van zijn diagnose is hartverscheurend, maar we blijven positief dat hij hiervan zal herstellen”, schrijft hij. Hij bidt voor Dustin en zijn familie voor een vlot herstel.

(Tekst loopt verder onder bericht)

Ook actrice Tiffani Thiessen, die de rol van Kelly Kapowski speelde, wenst Dustin veel beterschap. Op haar Instagram Story deelt ze een foto van de 44-jarige acteur. „Ik denk aan je, Dustin”, schrijft ze.

Een woordvoerder van Dustin verklaarde eerder dat de acteur in eerste instantie een knobbel in zijn hals voelde. In het ziekenhuis bleek dat de kanker is uitgezaaid naar de rest van zijn lichaam. De acteur werd afgelopen weekend opgenomen in het ziekenhuis waar de diagnose werd gesteld en de artsen direct met de chemobehandeling begonnen.

Dustin is het enige castlid uit de originele serie dat niet te zien is in de reboot van Saved by the Bell die momenteel in de VS wordt uitgezonden op streamingservice Peacock. Na het einde van de sitcom en opvolger The College Years kreeg de acteur niet veel rollen meer. Wel trad hij nog zo nu en dan op als stand-upcomedian.