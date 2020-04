Michelle Obama gaat wekelijks kinderen voorlezen

Ⓒ EPA

Michelle Obama gaat zich ten tijde van het coronavirus inzetten voor kinderen en doet dat door elke maandag online een kinderboek voor te lezen. De voormalig First Lady trapte maandag af met het boek The Gruffalo, waarin het verhaal wordt verteld over een muis die dankzij zijn intelligentie en fantasie onder meer een vos, en andere dieren die het op hem gemunt hebben, zo te slim af is. Dit liet Michelle weten via Twitter.