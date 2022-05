’Johnny Depp liet zijn hond uit raam van rijdende auto hangen’

De relatie met Depp was volgens Amber ’een voordurend gevecht met af en toe een pauze’. Vooral maart 2013 zou volgens haar een aaneenschakeling van beschuldigingen van vreemdgaan aan haar adres zijn geweest. Toen het haar een keer teveel werd, schakelde ze de zus van Johnny Depp in. Wanneer ze met z’n drieën in de auto zitten, om onduidelijke redenen, zou het opnieuw uit de hand gelopen zijn.

„Hij had zijn raampje naar beneden. Op een gegeven moment begint hij door het raam te janken en pakte Boo, zijn hond, een iets dikkere Yorkshire terriër. Hij pakt Boo en houdt Boo uit het raam van de rijdende auto. Hij huilt als een dier terwijl hij de hond uit het raam houdt. Iedereen in de auto verstijfde. Niemand deed iets. Ik was zelf verscheurd over wat ik moest doen. Ik wilde niet iets doen waardoor hij het hondje zou loslaten. (...) Uiteindelijk trok ik zijn armen terug de auto in en kreeg de hond weer op de bank.”

Volgens Amber Heard hield ze enorm veel van de acteur en besefte ze pas later dat ze bij hem weg moest. „Ik viel als een blok voor deze man. Ik had het gevoel dat hij me kende en me zag als niemand anders. Ik had het gevoel dat hij me begreep, waar ik vandaaan kwam. Als ik bij hem was, voelde ik me de mooiste persoon op de hele wereld.” Die liefde was ook een reden dat ze niet eerder bij hem wegging, vertelt ze. Ze noemde het proces dan ook ’het meest pijnlijke en moeilijke’ van wat ze heeft meegemaakt.

Dinsdag, de eerste dag dat haar kant van de zaak behandeld werd, legde een expert in huiselijk geweld uit waarom vrouwen bij een man blijven die hen mishandelt.