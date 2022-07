KISS voegt honderd steden toe aan afscheidstournee

De groep kondigde in 2018 aan nog een keer op tournee te gaan en daarna te stoppen. Wanneer het einde van de End Of The Road World Tour zal zijn, weet de 72-jarige Simmons niet. „We zijn nog nooit eerder met pensioen gegaan”, grapt de bassist.

Wel is dus al besloten dat de afscheidstournee, die eigenlijk eind dit jaar klaar zou zijn, doorgaat. „We hebben besloten om honderd steden toe te voegen voordat we stoppen. Ik heb geen idee hoelang dat gaat duren.” Het is nog niet duidelijk wanneer en waar de extra concerten zullen plaatsvinden.

Zelfrespect

Simmons vertelde eerder in een interview dat de band stopt uit „zelfrespect” en liefde voor de fans. KISS wil geen band zijn die te lang door blijft gaan. „Ze vergeten teksten en je kunt de diepe rimpels in hun gezichten zien. Dus wij doen het juiste: we stoppen terwijl we aan de top staan. En het zal verdrietig zijn, maar het wordt ook leuk.”

De band, die in 1973 werd opgericht, doet met zijn afscheidstournee ook Nederland aan. Op 21 juli staat een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome gepland.