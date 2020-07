Patty Brard heeft liever pizza dan seks

In de nieuwe Beau Monde vertelt de voormalige Luv’-zangeres dat ze seks maar ’overschat’ vindt. „Het is echt niet zo dat ik niet intiem wil zijn met mijn man (Antoine van de Vijver, red.), maar ik vind seks wel overrated. Als mensen denken dat je na vijftien jaar samen nog in de lampen hangt, heb ik nieuws: dat gebéurt niet!”

Tegenwoordig zoekt Patty andere manieren om haar ’honger te stillen’. „Je zit gezellig aan een pizza met de open haard aan. Om me heen hoor ik altijd: de passie is weg. Ja natúúrlijk, die is er maar een jaar! Goedmaakseks snap ik al helemaal niet: hoezo heb je ruzie, ga je n**ken en is het weer goed?”

Coke

Toen de SBS6-ster haar wilde haren nog niet was verloren bezocht ze feestjes van onder anderen Roman Polanski Freddie Mercury, waar genodigen naar verluidt een snuif van een metershoge berg cocaine namen. Daarover zegt ze: „Vroeger werd ik om mijn uiterlijk overal binnengehaald. Ik ging uit en als ik wat aanhad, had je mazzel. Droeg ik een indianenoutfit met op mijn hoofd een tooi en op mijn lijf een kra-lenketting met níks eronder. Dan was het de gok waar de kraal zat. Hier kon en durfde je alles.”

Nu is dat wel anders. „Uitgaan doe ik tegenwoordig naar een leuk restaurant of een pittoresk strandje. Mensen vragen soms: ’Ben je nu niet bang dat je boring bent, nu je drank en drugs hebt afgezworen?’ Ik zou het erger vinden als ik op mijn 65ste nog in die kralenketting zes liter wodka zou drinken om er vervolgens met tien man een pakket coke doorheen te jagen. Dat zou heel pathetisch zijn.”