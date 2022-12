Vrouw klaagt Bill Cosby opnieuw aan voor seksueel misbruik

Pinkerton beweert dat Cosby haar in 1986 seksueel heeft misbruikt, toen zij 21 jaar oud was. Volgens haar gebruikte de Cosby Show-ster zijn macht en invloed om haar in bed te krijgen. Pinkerton zegt dat zij Cosby ontmoette in 1986 en dat hij haar uitnodigde in New York, waar The Cosby Show werd gefilmd, om bij de opnames van de show te zijn. Zij zegt dat ze destijds werkte als stewardess en model. Cosby zou haar hebben beloofd om haar verder te helpen met haar carrière.

Eerder deze maand werd al bekend dat Cosby opnieuw is aangeklaagd voor seksueel misbruik. Volgens Amerikaanse media beschuldigen vijf vrouwen de acteur van onder meer verkrachting. Cosby heeft alle beschuldigingen altijd ontkend. Advocaten van de komiek hebben tegenover TMZ een verklaring gedeeld waarin zij zeggen dat het Pinkerton enkel om geld te doen zou zijn. „We geloven dat de rechtbank een juiste uitspraak zal doen en meneer Cosby vrij zal spreken”, aldus zijn advocaten.

Cosby werd in 2018 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van tussen drie en tien jaar voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand. Afgelopen zomer kwam hij op vrije voeten nadat het hooggerechtshof van de staat Pennsylvania zijn veroordeling schrapte omdat het proces oneerlijk zou zijn geweest.