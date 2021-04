Wonderlijke roadtrip met oma van liefdesrivale

Maar dan wordt het een beetje druk in haar relatie, zoals prinses Diana de komst van een andere vrouw zo mooi wist te omschrijven. Lon gaat daar niet echt lekker op: deze Xenia waarvan Philip zo in de ban raakt, wordt een obsessie voor haar. Op listige wijze verovert ze een plek in het leven van de oma van haar rivale.

Achtbanen

Deze Louise, een vrouw met een gebruiksaanwijzing, neem ze samen met de lezer mee op een reis langs de honderd belangrijkste achtbanen in de Verenigde Staten, de trip door ’het Amerikaanste van Amerika’ die ze nog met Philip had gepland. Lon biedt Louise op haar oude dag meer avontuur dan waarvan ze ooit in haar aanleunwoning nog had durven dromen. Maar wie heeft wie nu het hardste nodig? Smaakt de wraak zoet?

Louise is het personage uit het amusante en vlot geschreven Melktanden, geïntroduceerd als ’een machtsstrijd tussen drie vrouwen’ dat nog het meest weet te raken. Haar blik op de liefde is goud. ’Een relatie is een lekke sloep waarin je voortdurend moet hozen. Maar je spreekt samen af dat je doet alsof het een glimmend jacht is dat ten koste van alles moet worden gered.’ Lon daarentegen wekt net wat te vaak irritatie op en Xenia is net zo bordkanton als de figuren in Disneyland en de andere pretparken die tijdens deze wonderlijke road trip worden aangedaan.

✭✭✭✩