Bond-acteur George Lazenby biedt excuses aan na ’creepy en walgelijke’ opmerkingen

Tijdens het optreden in Perth zou de 83-jarige Lazenby homofobe opmerkingen hebben gemaakt en erg expliciete verhalen hebben over zijn seksuele veroveringen. Ook zou hij, een dag na het overlijden van koningin Elizabeth II, lompe grappen over haar hebben gemaakt.

Veel aanwezigen reageerden achteraf geschokt over de uitlatingen van de voormalige 007-ster. Zij hadden gehoopt dat Lazenby leuke anekdotes zou delen over zijn ervaringen als 007.

Ontslag

De BBC meldt dat Lazenby excuses heeft gemaakt voor zijn woorden. „Het was nooit mijn bedoeling om pijnlijke of homofobe opmerkingen te maken en het spijt mij dat mijn verhalen, die al ik vele malen heb gedeeld, op deze manier werden opgevat”, aldus de acteur in een schriftelijke verklaring.

Lazenby is na de voorstelling in Perth door de producenten van de voorstelling ontslagen. „Er is geen enkel excuus voor wat hij geroepen heeft”, meldde de advocaat van de producenten in Australische media.

De acteur vertolkte 007 in On Her Majesty’s Secret Service uit 1969. Voordat hij de rol van Bond kreeg, had Lazenby nog nooit echt geacteerd. Zijn debuut was geen groot succes; na het floppen van de film keerde Sean Connery, die voor Lazenby 007 speelde, nog eenmaal terug.