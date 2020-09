Verdwijnt RON JEREMY levenslang in de lik?

Voormalig pornoster Ron Jeremy riskeert een gevangenisstraf van maar liefst 250 jaar. Ⓒ Getty Images

Hij mag er dan, althans met kleding aan, niet uitzien als een gelikte pornoster, met meer dan tweeduizend films op zijn naam kan RON JEREMY met recht een icoon worden genoemd. Fans van over de hele wereld wilden met de 67-jarige Amerikaan op de foto en kochten, of downloadden, massaal zijn video’s. Maar van de cultheld van weleer is weinig meer over. Steeds meer vrouwen beschuldigen Jeremy van seksueel misbruik en mocht de voormalig pornostar worden veroordeeld, dan kan hij zich opmaken voor een gevangenisstraf van 250 jaar.