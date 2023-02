Graham Norton gaat Eurovisie Songfestival presenteren

Norton is wereldwijd bekend van zijn Graham Norton Show en is al bekend met het songfestival. Hij levert al sinds 2009 het commentaar in de finales voor de BBC. Waddingham is vooral bekend van haar rol in de serie Ted Lasso en Dixon presenteerde eerder shows voor de BBC en zat in de jury van onder meer Strictly Come Dancing en Britain's Got Talent.

Sanina is de frontvrouw van de Oekraïense band HARDKISS. De groep deed in 2016 mee aan de nationale voorronde maar moest toen genoegen nemen met een tweede plaats.

Verslag

Ook de Oekraïense commentator van het Eurovisie Songfestival, Timur Miroschnychenko, krijgt een rol. Hij doet samen met de Britse Sam Quek onder meer verslag van de openingsceremonie.

Het songfestival wordt dit jaar samen door Groot-Brittannië en Oekraïne georganiseerd. Vanwege de oorlog in Oekraïne moest worden uitgeweken naar Liverpool.

