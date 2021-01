Nicki Minaj deelt eerste babyfoto’s

TV

‘Ze laat er geen gras over groeien!’

Jaydi verbreekt via een heftige videoboodschap haar relatie in Temptation Island: Love or Leave. En dat terwijl Sonny er heilig van overtuigd is dat zijn Jaydi het voor hem is. Karlijn Bernoster en Eva van Riet bespreken samen met single Roxanne de nieuwste ontwikkelingen.