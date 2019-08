Brian Austin Green had avontuurtje met ’onaantrekkelijke’ Tori

„Wacht, zegt Tori dat we een avontuurtje hebben gehad? Ja, dat klopt inderdaad. Dat hebben we gehad, maar we waren jong en dat is wat jonge mensen doen”, zegt de acteur. Eerder vertelde hij dat de verliefdheid niet wederzijds was. Daarnaast maakte de actrice geen kans omdat Brian, die zegt monogamie extreem serieus te nemen, tijdens de opnames van de jaren negentig-serie de ene na de andere relatie had.

De acteur, die nu samen met Tori te zien is in de reboot BH90210, wist de charmes van castleden Shannen Doherty, Jennie Garth en Gabrielle Carteris te weerstaan. Wel had hij relaties met Vanessa Marcil en Tiffani Thiesen, die ook te zien waren in de show.

Brian is inmiddels alweer negen jaar getrouwd met Megan met wie hij drie kinderen heeft. Uit zijn relatie met Vanessa heeft hij een 17-jarige zoon.