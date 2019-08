Bam Margera vraagt Dr. Phil om hulp bij familieruzie

„Dr. Phil, ik heb je hulp heel hard nodig ”, begint de 39-jarige Bam het bericht. „De verhoudingen binnen mijn familie zijn aan diggelen.” De acteur en skateboarder zou zijn moeder hebben „verstoten” en kan zijn vrouw „niet uitstaan.” Die laatste zou het 18 maanden oude zoontje dat de twee hebben, Phoenix, inzetten tegen Bam. Hoe ze dat precies zou doen, is onduidelijk.

Volgens Bam zelf heeft zijn roep om hulp wat opgeleverd, zo schrijft hij in een ander bericht op Instagram. Dr. Phil zou Bam en zijn familie namelijk willen helpen. In een andere video geeft Bam aan dat hij op weg is naar de tv-psycholoog.

In januari liet Bam zich opnemen in een afkickkliniek, maar hij vertrok daar voordat zijn behandeling was voltooid. Vrienden gaven destijds aan dat ze zich grote zorgen om hem maakten: de Jackass-acteur zou mogelijk weer naar de fles grijpen.