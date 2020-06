Oscars 2021 definitief twee maanden opgeschoven

Al langer werd gefluisterd dat de Oscars vanwege de coronacrisis zouden worden verplaatst. Eerder maandag meldden verschillende Amerikaanse media al op basis van bronnen dat de prijzenregen met twee maanden zou worden uitgesteld.

De belangrijkste reden om de Oscars te verplaatsen, is om filmmakers die vanwege de coronacrisis vertraging opliepen toch een kans te geven. „Onze hoop is door de periode dat films in aanmerking kunnen komen te verlengen en de datum te verplaatsen, filmmakers de flexibiliteit te geven om hun films af te maken en uit te brengen zonder ze te straffen voor iets waar ze geen controle over hebben”, aldus de president en CEO van The Academy of Motion Picture Arts and Sciences in een verklaring.

De uitreiking werd slechts drie keer eerder uitgesteld. In 1938 vanwege een overstroming in Los Angeles, in 1968 na de moord op Martin Luther King en in 1981 na de moordpoging op president Ronald Reagan.

BAFTA’s

Ook de BAFTA’s van 2021 zijn twee maanden uitgesteld. De uitreiking van de belangrijkste Britse filmprijzen staat nu gepland voor 11 april in plaats van 14 februari. „De wijziging van de eerder aangekondigde datum van 14 februari erkent de impact van de wereldwijde pandemie en zorgt voor een langere periode om in aanmerking te komen”, laat de British Academy of Film and Television Arts weten. „Verdere details over de ceremonie worden later in het jaar bekendgemaakt.”