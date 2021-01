Glee-acteurs herdenken Naya Rivera op haar geboortedag

Premium TV

M. Night Shyamalan terug met ’Servant’: In de ban van een pop

Als Dorothy Turner (Lauren Ambrose) haar baby Jericho verliest, neemt ze een pop in huis die haar moet helpen om dat trauma te verwerken. Al snel begint het echter te spoken in huize Turner. De grote vraag voor de kijker is: zien we paranoïde of paranormale activiteiten?