Snollebollekes pakken groots uit voor online festival

„We hebben kosten noch moeite gespaard om een stage te bouwen inclusief licht, geluid, vlammen en een vuurwerkshow”, glundert Kemps. De Brabantse feestact, bekend van nummers als Links rechts en Vrouwkes, deelt het podium zaterdag met gastartiesten als Jody Bernal, Trafassi en dj Paul Elstak. De stream is te bekijken op het YouTube-kanaal van de Snollebollekes en via sociale media.

Kemps hoopt volgend jaar wel oog in oog te staan met de 40.000 bezoekers waarvoor plaats is op strandpark Aquabest in Eindhoven, waar het Total Loss Festival eigenlijk plaats had moeten vinden. De plannen voor de tweede editie liggen al op tafel. „Ik blijf in ieder geval positief”, zegt Kemps. ’Zijn’ festival wordt volgend jaar een tweedaags evenement, dat moet plaatsvinden op 4 en 5 september.

„Het is lastig dat er geen perspectief is”, zegt de Snollebollekes-frontman over de impact die de coronacrisis op evenementen heeft. „We weten niet waar we aan toe zijn en dat is vervelend.” Kemps hoopt dat er snel een coronavaccin is zodat grote groepen mensen weer bij elkaar mogen komen. „Anderhalve meter afstand bij onze concerten lijkt me ongezellig, er moet gefeest worden.”