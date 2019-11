Kanye moet bouw West Meditation Space Large Impact Structure stoppen

Kanye was al begonnen aan de bouw van het theater op zijn gigantische ranch, maar had daarvoor geen aanvraag ingediend. De man van Kim Kardashian werd dan ook dringend verzocht de bouw te staken, totdat de papieren in orde zijn. Kanye zou nu druk bezig zijn met het indienen van een nieuw verzoek.

De rapper wil de oppervlakte van bijna 7000 vierkante meter omtoveren tot het West Meditation Space Large Impact Structure. Wat hij er precies van plan is, is niet duidelijk.

Eerder dit jaar was Kanye ook al begonnen met het bouwen van koepelwoningen in Calabasas in Los Angeles. Deze ’huizen van de toekomst’ moest hij echter afbreken omdat hij ook daarvoor de papieren niet in orde had.