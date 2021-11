Glennis Grace bevestigt relatiebreuk: ’Het is waar’

Vorig jaar oktober besloten Glennis en Lévy een punt achter hun relatie te zetten. Begin januari maakten de twee bekend hun relatie een tweede kans te geven. Maanden later is de bom toch weer gebarsten.

Shownieuws meldde zondagavond dat Glennis en Lévy niet langer een setje zijn. In een Instagram Story van Ali B, die maandag een video deelt van de opnames van The voice of Holland, bevestigt Glennis de relatiebreuk. „Oh, kijk eens wie we hier hebben. She is single again!”, zegt Ali B in het filmpje, die de camera richt op Glennis. „Waarom zeg je dat nou weer”, antwoordt Glennis. Ali B: „Oh, het is niet waar?” De zangeres is vervolgens glashelder: „Wel! Het is wel waar.”

Weekblad Privé onthulde vorig maand dat Glennis en Lévy hard aan het vechten zijn voor de toekomst van hun relatie. De twee waren sinds 2017 samen.