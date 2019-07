Brooklyn Beckham schiet tekort op stage

„Iedereen wist dat Brooklyns werk bijgeschaafd moest worden, maar niemand wist dat zijn kennis van de meest simpele taken zo ondermaats was”, onthult een insider. „Iedereen had goede hoop voor hem, maar het is geen indrukwekkende start geweest. Bij de meeste taken schiet hij tekort. Maar hij probeert dat te compenseren met enthousiasme.”

Een tweede ingewijde weet te vertellen dat het slecht is gesteld met Beckhams kennis van belichting en het instellen van de camera. „Brooklyn is het beste met het indrukken van het knopje van de camera.”

Brooklyn stopte vorig jaar met zijn opleiding aan de Parsons School of Design in New York. Naar verluidt voelde hij zich gefrustreerd en ruilde toen zijn studie aan de modeschool in voor een stage bij de beroemde fotograaf Rankin. In 2017 bracht hij een fotoboek uit. Criticasters noemde de kiekjes daarin te onscherp.