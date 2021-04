Strijdbijl tussen Monique en André begraven?

Zo reageert André op een aantal foto’s van hun zoontje die samen met zijn moeder een roofvogelboerderij heeft bezocht. Samen met Monique houdt kleine Dré een aantal van de vogels vast. Zijn vader schrijft vol trots: „Wat hebben wij een baas op de wereld gezet!”

Ongeveer een maand geleden werd bekend dat de relatie tussen André en Monique definitief voorbij was. Ondanks dat hij toen al hintte op mogelijk een nieuwe liefde, Sarah van Soelen, is niet duidelijk of er inmiddels al meer dan vriendschap tussen de zanger en de influencer is ontstaan. Wel vertelde zijn moeder, Rachel Hazes, vrijdagavond in Shownieuws dat ze op de koffie is geweest bij de Van Soelens. „Ik heb haar en haar familie onlangs ontmoet. Ik vind haar helemaal leuk”, zei Rachel daarover.

„Ik zou het heel leuk vinden als dat in de toekomst iets zou worden, maar het is niet aan mij om te bepalen met wie of wat André zijn leven moet invullen”, aldus Rachel.