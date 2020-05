Britney Spears moest van ex twee weken in quarantaine

Spears, woonachtig in de staat Californië, bezocht eind april haar familie in Louisiana en greep die mogelijkheid ook aan om tijd door te brengen met haar zoons. Vader Kevin Federline stond er echter op dat de zangeres minstens twee weken in quarantaine zou gaan voordat ze haar koters mocht zien.

Volgens TMZ had de zangeres geen enkel probleem met dit verzoek. Inmiddels zou ze haar zoons twee keer bij haar thuis hebben ontvangen.