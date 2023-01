TivoliVredenburg baalt van drugsgebruik Goldband-lid bij optreden

„Ja, het blijkt bij ons te zijn geweest, dat hoorden we ook gisteravond, we hebben het incident tijdens het oud en nieuw feest niet zelf gezien”, laat een woordvoerder van het poppodium weten. „We balen er zeker van dat het is gebeurd. We hebben natuurlijk een no drugsbeleid voor publiek en artiesten. We hebben contact gehad met het management van de band. Ook zij vinden het niet oké. We vertrouwen erop dat dit volgende keer niet meer gebeurt.”

Driessen liet na de ophef over het incident weten dat hij spijt heeft van zij actie. Hij noemde het zaterdagavond op NPO 3FM, kort na het winnen van de Popprijs, „niet slim”. „Ik kan er heel duidelijk over zijn: ik had het niet moeten doen, ik heb het wel gedaan.” Dat herhaalde hij maandagavond in het programma Khalid & Sophie. „Ik had het niet moeten doen.”