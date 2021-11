Boek over ’Het Dorp’ van Wim Sonneveld: van Deurne tot de Franse kloosters

Premium Verhalen achter het nieuws

Dolly Dot Angela: ’Na een optreden hebben we zere heupjes en stijve nekken’

De Dolly Dots zitten midden in hun reünietour ’Sisters on tour’. Ruim veertig jaar na het ontstaan van de Dolly Dots is de band tussen de vrouwen onderling nog steeds heel sterk. „Het zijn echt mijn zusjes, mijn Dots”, vertelt Angela Groothuizen.