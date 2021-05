Gijs Staverman maakt nieuwe radioshow: ’Grote schoenen om te vullen’

„Ik vind het een grote eer om een van de best beluisterde tijdstippen van NPO Radio 2 voor mijn rekening te mogen nemen. Het zijn grote schoenen om te vullen, maar gelukkig heb ik maat 46 en het gaat vast lukken”, aldus Staverman. „Ik heb ontzettend genoten van Gijs 2.0 en heb veel bijzondere momenten beleefd met mijn gasten en de luisteraars. Het voelt goed om vernieuwing aan te brengen, met daarnaast rubrieken die bij de show horen. Vandaar de naam Gijs 2.4.”

Staverman presenteerde zeven jaar het lunchprogramma Gijs 2.0. Hij gaf eerder toe dat de verhuizing naar het nieuwe tijdstip tussen 14.00 en 16.00 uur zeer welkom was. „We hebben vrijwel alles gedaan wat we wilden doen.” Daarom overwoog de dj na dertig jaar een tijdje te stoppen met radio, hoewel dat een grote stap voor hem zou zijn. „Radio is eigenlijk het enige dat ik kan”, vertelde hij.

Staverman wisselt van uitzendplek met Annemieke Schollaardt, die in mei start met het nieuwe middagprogramma Annemiekes A-lunch (AvroTros), van 12.00 tot 14.00 uur. Gijs 2.4 is van maandag tot en met donderdag te horen. Op vrijdag, zaterdag en zondag komen de uren tussen 14.00 en 16.00 in handen van Paul Rabbering.

Een terugkerend onderdeel in de nieuwe show wordt Stavermans disco, waarin elke dag een nieuwe discotrack wordt toegevoegd aan de Spotify-lijst van de dj. Ook is er ruimte voor cabaret en speelt hij met fragmenten op in op de actualiteit. De rubriek Beat the minute blijft, net als de bekende ’uitsmijter’ waarin de laatste plaat, passend bij opvallend nieuws van de dag, wordt gekozen door een luisteraar.