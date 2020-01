Oprah steunt Harry en Meghan ’voor 1000 procent’

„Ik steun hen voor 1000 procent”, zo liet Winfrey weten in een video van TMZ. Volgens Oprah ’heeft Harry gedaan wat hij moest doen voor zijn familie’. Ook zei ze dat de prins hier maanden over nagedacht heeft. „Wat Harry zelf vertelde in zijn speech bij de liefdadigheidsbijeenkomst voor zijn goede doel Sentebale, dat raakte me. Dat hij afstand van zijn eigen familie moest nemen, om zo verder te kunnen gaan met zijn jonge gezin. Wie voelt zoiets nou niet?”

Volgens de voormalige talkshow-presentatrice was er absoluut geen sprake van een ’verrassing’ bij de koninklijke familie, ook al werd dat gesuggereerd. „Iedereen wist al maandenlang wat er speelde.”

