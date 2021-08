’Ben Affleck met moeder en zoon op zoek naar verlovingsring’

Gossip

’R. Kelly besmette vermeend slachtoffer opzettelijk met herpes’

Nog een getuige heeft gesproken tijdens de rechtszaak rondom de Amerikaanse zanger R. Kelly. Een 23-jarige vrouw claimt dat R. Kelly haar opzettelijk met een soa had besmet en dat hij haar vervolgens had uitgescholden, meldt The New York Post.