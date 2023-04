Premium Het beste van De Telegraaf

Op zoek naar antwoorden over megastaking in 1943

Erik Dijkstra duikt de geschiedenis in. Ⓒ BnnVara

De grootste staking die Nederland ooit heeft gekend, begon bij de Stork machinefabrieken in Hengelo in april 1943. Al snel was het protestvuur niet meer te temmen en legden meer dan 500.000 Nederlanders hun werk neer. Die daad van verzet tegen de Duitse bezetter bleef uiteraard niet lang zonder gevolgen.