Jongste slachtoffer pedofiel Gary Glitter eist schadevergoeding

Het slachtoffer is het jongste kind dat door hem werd misbruikt toen hij in Vietnam was in 2005. Een jaar later getuigde zij in de rechtszaak tegen de artiest, die toen veroordeeld werd voor het misbruiken van haar en een 12-jarig meisje. Hij moest daarvoor drie jaar de cel in.

De Vietnamese vrouw besloot tot het indienen van haar schadevordering, nadat vorig jaar een andere Britse veroordeelde pedofiel van het Hooggerechtshof in Londen een fiks bedrag aan schadevergoeding had moeten betalen aan vijf jongens die hij op de Filippijnen had misbruikt. De vrouw wordt gesteund door twee internationale stichtingen voor kinderwelzijn. Ze zal haar woord doen in een toekomstige hoorzitting via video.

Zij zou op haar tiende gedwongen zijn drie nachten door te brengen met Gary Glitter, waarvoor haar tante 58 pond ontving. De intussen 25-jarige vrouw heeft er nog steeds nachtmerries van, vertelt ze aan The Sun. „Daarom heb ik nog nooit een vriendje gehad. Ik ben bang om een relatie aan te gaan. Ik ben bang dat wat me overkomen is, opnieuw zal gebeuren. Als ik close word met iemand, ben ik bang dat ze bij me weg zullen gaan als ze ontdekken wat er is gebeurd.”

De glamrock-ster, die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw furore maakte en meer dan twintig miljoen platen verkocht, zit momenteel een gevangenisstraf van zestien jaar uit in Engeland voor seksuele misdaden die hij tussen 1975 en 1980 pleegde. Hij zou als artiest een fortuin van zeven cijfers hebben vergaard.

Zijn muziek werd ook nog gespeeld in de film Joker, wat veel kritiek opleverde. Hij hield daar echter geen geld aan over: de artiest verkocht in 1997 al zijn rechten.