Rechter doet op 17 augustus uitspraak in leningzaak Olcay Gulsen

Olcay zou tot twee keer toe een bedrag van 50.000 euro hebben ontvangen toen haar bedrijf SuperTrash in financiële problemen zat. De modeketen werd in 2018 failliet verklaard.

Volgens Bram Mous, de advocaat van de ex-schoonmoeder, zijn er mondeling afspraken gemaakt over een terugbetalingsregeling, maar heeft de moeder van Olcays ex Frans Ghazi er nog altijd niets van teruggezien. De advocaat stelt dat de wederpartij dat anders ziet en dat er zelfs nooit gesproken is over een regeling en er ook geen overeenkomst ligt. Mous zegt dat Olcay niet kan onderbouwen onder welke voorwaarden ze het geld dan wel heeft gekregen.

Volgens Olcay – die tegenwoordig een relatie heeft met radio-dj Ruud de Wild – is daar niets van waar. Zij liet op Instagram weten aan roddelvlogger Yvonne Coldeweijer dat zij juist geld aan haar ex had geleend en dat ze het geld via zijn moeder terugbetaald heeft gekregen. Beide partijen waren dinsdag aanwezig tijdens de behandeling van de zaak.

Ook verslaggever Harrie Nijen Twilhaar was van de partij. Lees hieronder zijn tweets terug.