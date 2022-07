Dochter Victoria en David Beckham aan ontvoering ontsnapt

Bell, die wordt beschuldigd van intimidatie, verscheen dinsdag virtueel voor de rechtbank van Westminster. Zowel Victoria als haar man David legden een verklaring af over de traumatische gebeurtenis. Sinds Bell aan de schoolpoort stond en beweerde de echte moeder van Harper te zijn, vreest de voormalige Spice Girl voor de veiligheid van haar dochter.

„Ze is nu bang om naar buiten te gaan. Ze heeft het erg zwaar en maakt zich zorgen, vooral als Harper op schoolreisje gaat”, laar Victoria’s advocate Arizuna Asante aan The Mirror weten. In een verklaring die werd voorgelezen in de rechtbank, voegde de modeontwerper daaraan toe: „Ik heb geprobeerd het me zo min mogelijk te laten raken, omdat ik me zorgen maak over het effect dat het kan hebben op Harper. Ik heb geprobeerd haar te beschermen en ik maak me zorgen over haar veiligheid.”

Bedreigend

Bell zou niet alleen oog hebben gehad voor Harper, ook David Beckham viel ze lastig. Ze stuurde hem op 5 juli 2021 een handgeschreven brief waarin ze hem vertelde dat ze dagen later naar zijn huis zou komen. En in oktober schreef ze hem een nieuwe brief waarin ze vertelde van hem te houden ’sinds we kinderen waren’.

David liet in zijn verklaring weten Bell nooit te hebben ontmoet en uitte zijn bezorgdheid over haar gedrag. „Ik had het gevoel dat de taal in de brieven escaleerde en emotioneler en bedreigender werd tegenover mij en mijn familie. Dit maakte me ongerust. Het was duidelijk dat de vrouw wist waar ik woonde. Ik maakte me zorgen over wat ze nu zou gaan doen.”

Omdat Bell een psychische stoornis heeft, is niet overgegaan tot strafrechtelijke vervolging. Wel is haar een levenslang verbod opgelegd ooit nog contact te zoeken met de Beckhams en hun kinderen.