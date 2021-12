Politie wil in telefoon Alec Baldwin kijken

Uit documenten die TMZ in handen heeft gekregen blijkt dat Alec onderzoekers heeft verteld over emails die hij en Hannah Gutierrez-Reed, de verantwoordelijke voor de wapens op de set, naar elkaar stuurden. Zo mailde Gutierrez-Reed een aantal foto’s van wapens en messen die ze in gedachten had voor de film, waarop Baldwin antwoordde dat hij een groter wapen wilde. Vervolgens toonde ze hem een antieke Colt en met een replica daarvan bracht Baldwin zijn collega uiteindelijk om het leven.

Hoewel er eerder werd gevraagd om Baldwins telefoon, werd dat tot op heden geweigerd door zijn advocaten. Zij wilden alleen meewerken als er een officieel bevel werd getoond, wat nu het geval is.

Eerder deze maand gaf de acteur een interview waarin hij zei niet verantwoordelijk te zijn voor Hutchins dood, maar wilde niet zeggen wie dat dan wel was. Hij zei geen idee te hebben hoe een echte kogel in het wapen terecht heeft kunnen komen. Vlak daarna verwijderde Baldwin zijn Twitteraccount waarop hij in de periode van het incident updates gaf.