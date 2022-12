Ellie Goulding: ’Ik moet mezelf verdoven tijdens paniekaanval’

„Op de zeldzame momenten dat ik geen angst heb, ben ik zo gelukkig en vol vreugde omdat ik een keer geen paniek heb”, vertelt ze over haar chronische angst. „Als ik in een paniektoestand ben, verdoof ik mezelf voor alles”, legt ze uit. Gelukkig heeft Goulding inmiddels een aantal oplossingen gevonden om uit de paniek te komen. „Kunst kan iets positiefs teweegbrengen, vooral als je een artiest van wie je houdt herontdekt. En hardlopen is ook een goede manier. Eerlijk gezegd ben ik dat aan mezelf verplicht om relatief gezond te blijven.”

Het is niet de eerste keer dat Goulding spreekt over haar angststoornis. In januari maakte ze bekend elke dag te worstelen met ’een soort paniek waarvan ik niet eens wist dat die bestond.’. „Als ik er echt over nadenk, heeft mijn angst een groot deel van mijn leven en carrière gedicteerd, en dat doet me verdriet. Maar het heeft me ook gemaakt tot wie ik ben, en soms op mijn meest doodsbange momenten, als ik voel dat er geen ontsnapping mogelijk is aan de pure paniek en angst in mijn hart en brein, herinner ik mezelf eraan dat ik kan voelen.”

In september liet ze nog weten rust te vinden in het knuffelen van haar zoontje.