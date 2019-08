Nieuw album Kensington verschijnt in november

De plaat, waarvan donderdag de tweede single What Lies Ahead uitkwam, werd geschreven en opgenomen in het Canadese Vancouver. „Na een periode van talloze mijlpalen vonden we het tijd om terug te keren naar de basis: muziek maken. Samen, in een blokhut diep in het bos in Canada. Totale afzondering, een andere tijdzone en de focus pakken die nodig was”, laat gitarist Casper Starreveld weten. „De locatie heeft zeker invloed gehad op de muziek: opnemen terwijl de beren uit hun winterslaap ontwaakten, lange hikes maken langs de Sunshine Coast voor wat extra inspiratie, of de zon zien ondergaan achter Vancouver Island.”

Frontman Eloi Youssef is het daarmee eens. „Het is een album van bezinning, even stilstaan en observeren waar we zijn en waar we vandaan komen. Dit proces van bewustwording is een vaak terugkomend thema in de teksten.”

Bats, de eerste single van de nieuwe plaat, verscheen in juni. De nummers van de opvolger van Control uit 2016 komen ook voorbij tijdens hun drie shows in de Ziggo Dome in december. De band verkocht de Amsterdamse concerthal tien keer uit en was vorig jaar de eerste Nederlandse groep ooit die alle plekken in de Johan Cruijff ArenA wist te vullen.