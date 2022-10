Kaley Cuoco noemt kort kapsel ’ergste beslissing ooit’

Deze bekentenis doet Cuoco in haar nieuwe boek The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, waarin ze een kijkje achter de schermen van de bekende comedyserie doet. Amerikaanse media zagen het boek in en deelden het verhaal van de actrice.

Cuoco had haar haar voor de film Burning Bodhi (2015) kort laten knippen, maar moest destijds ook beginnen aan de opnames van seizoen acht van The Big Bang Theory. „Er moest iets anders”, schrijft de actrice in haar boek. „Ik was mijn haar zat en dacht door het te laten knippen, minder tijd voor het klaarmaken nodig te hebben, ook al vond ik het team van de visagie geweldig.”

De beslissing kwam Cuoco echter duur te staan. „Dit was de ergste beslissing ooit. Wat dacht ik wel niet?! Ik dacht hiermee tijd te winnen, omdat ik het niet leuk vond om gestyled te worden. Daarom had ik mijn haar in seizoen zes en zeven zo vaak omhooggestoken. Maar toen had ik het geknipt en had ik nog meer tijd nodig, omdat het niet makkelijk te stylen was.”