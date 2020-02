Anthony Rapp hoopt dat Weinstein-zaak deuren opent

Hoewel Rapp het een goede zaak vindt dat Weinstein is aangepakt en veroordeeld, is hij er vooralsnog niet zeker van dat dit gaat leiden tot meer soortgelijke veroordelingen in bijvoorbeeld Los Angeles, waar de eens zo gevierde producent ook aardig wat aanklachten tegen zich heeft lopen.

„Over het algemeen zijn dit soort zaken niet gemakkelijk te behandelen. Dus het feit dat hij wél veroordeeld is, is veelzeggend!” Hij vindt zijn gevoel moeilijk te beschrijven. „Het gevoel dat in elk geval iets van recht is gedaan. Een soort combinatie van opluchting en dankbaarheid. Voor een man die zo machtig is, zoveel geld heeft en die zoveel invloedrijke mensen achter zich heeft staan en al die publiciteit, is het heel opmerkelijk dat hij is veroordeeld.”

Hij hoopt dan ook dat meer mensen zich aangemoedigd voelen om te getuigen. „Misschien geeft het mensen een groter besef van hun eigen invloed in deze situaties. Ze zullen zich niet meer zo machteloos voelen.”

Rapp beschuldigde acteur Kevin Spacey er in oktober 2017 van hem als 14-jarige jongen seksueel onheus bejegend te hebben op een feestje. Het leidde tot het voorlopige einde van de carrière van Spacey.