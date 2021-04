Hannah Hoekstra speelt ’Een Duits leven’ na dodenherdenking

Hannah Hoekstra: „Het is zo makkelijk om de wereld in zwart/wit en goed/fout te verdelen, maar zo simpel is het natuurlijk niet.

Toen de moeder van Hannah Hoekstra hoorde dat haar dochter in Carré de monoloog Een Duits leven zou gaan spelen tijdens Theater na de Dam, had zij daar zo haar bedenkingen bij. „Een legitieme vraag natuurlijk, maar het enige antwoord is de tekst zelf”, aldus de actrice. „Het is belangrijk om juist ook dit verhaal te vertellen.”