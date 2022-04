Earth Wind and Fire-saxofonist Andrew Woolfolk (71) overleden

„Ik leerde hem kennen op de middelbare school en al snel raakten we bevriend en belandden in dezelfde band. Andrew Paul Woolfolk was zijn naam. We zijn hem vandaag (25 april, red.) verloren, nadat hij ruim zes jaar lang ziek was”, aldus Bailey.

Hij voegt daar aan toe: „Hij is overgegaan naar het hiernamaals, van dit land naar het land van de levenden. Fantastische herinneringen. Grappig. Competitief. Snel van begrip. En altijd modieus. Booski, ik zie je aan de andere kant vriend.”

Woolfolk kwam in 1972 bij Earth Wind & Fire en speelde met hen tot 1985. Later keerde hij weer terug, toen ze na een pauze in 1987 weer muziek gingen maken. Toen bleef hij vervolgens tot 1993. Gedurende zijn tijd bij de band hadden ze hits als September, Shining Star en Boogie Wonderland.