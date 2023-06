Burna Boy ’verdrietig’ dat hij optreden Gelredome moest missen

„Nederland!”, begint de artiest zijn bericht in zijn Instagram Stories. „Ik ben zo blij om hier te zijn en ik had zoveel zin om jullie allemaal te zien.” De artiest is dankbaar voor alle liefde die hij van het publiek krijgt, vervolgt hij. „Bedankt dat jullie zijn gekomen alleen voor ons, daar zal ik voor altijd dankbaar voor zijn.”

De zanger en zijn team willen ervoor zorgen dat iedereen een mooie ervaring krijgt bij zijn show. „En dat is vandaag niet gebeurd om verschillende redenen.” Zijn „geweldige team” heeft hard gewerkt om „het op te lossen.” „Maar dat lukte niet op tijd.” De artiest komt binnen een paar uur met een nieuwe datum, besluit hij zijn bericht. „Ik hou van jullie allemaal.”

Vlucht

Ook de GelreDome meldde zaterdag dat er „op korte termijn” een vervangende show komt. „De vlucht van Burna Boy is door redenen die wij niet in de hand hebben te laat vertrokken..”, schreef de Gelredome.

Het concert zou eigenlijk om 20.45 uur van start gaan, maar op Twitter meldden bezoekers al dat Burna Boy ruim twee uur later nog niet in beeld was. De Nederlandse rapper Jonna Fraser, die eigenlijk als verrassingsact zou dienen, hield het publiek bezig.