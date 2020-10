Dave Roelvink overweegt carrièreswitch: ’Mijn hele inkomen is weg’

Dave deed woensdag zijn verhaal in RTL Boulevard. „Mijn hele inkomen is weg en dat zie ik niet meer goedkomen binnen een of een half jaar. Je gaat wel serieus nadenken, misschien moet ik wel een carrièreswitch maken.”

Dinsdag deelde Dave nog een filmpje waarin wordt opgeroepen tot een opstand tegen de coronarichtlijnen van de overheid. Daarmee lijkt hij de knuppel weer in het hoenderhoek te gooien net nu de storm rondom BN’ers die zich tegen de coronaregels keren, is gaan liggen.

Een groepje bekende Nederlanders uitte drie weken geleden op sociale media via de hashtag #ikdoenietmeermee hun onvrede over de beperkingen die jongeren worden opgelegd. Dat leidde tot grote ophef. Vrijwel alle sterren, onder wie Famke Louise en Tim Douwsma, trokken uiteindelijk hun kritiek weer in.