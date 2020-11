Rebel Wilson behaalt streefgewicht

Bij een foto van haar weegschaal schrijft de actrice: „Het gaat niet om een bepaald gewicht, het gaat erom gezond te zijn. Ik had alleen iets meetbaars nodig om dat doel te bereiken, en dat was 75 kilo.”

Rebel heeft het afgelopen jaar geregeld gepost over haar nieuwe levensstijl. Ze vertelde onder meer dat toen ze gedwongen thuis kwam te zitten vanwege het coronavirus, ze in de eerste plaats is gaan ontstressen. Dat zou hebben geleid tot meer beweging en een ander eetpatroon. In een interview met People eerder deze maand liet ze echter weten dat ze nog steeds niet altijd voor de gezondste opties kiest. „Het gaat erom een balans te vinden. Dus soms kies ik wel voor fastfood, maar dan eet ik wel maar de helft van wat ik vroeger at.”