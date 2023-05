Songfestival-winnares Loreen: ’Ik breng ABBA weer samen’

Loreen won het liedjesfestijn in 2012 al eens, met Euphoria, en verpletterde de kijkers en (vooral) de jury afgelopen weekend weer, met haar nummer Tattoo. Daarom mag Zweden het evenement volgend jaar mei organiseren. Hoofdstad Stockholm heeft al aangegeven interesse te hebben. „Als dat lukt, dan denk ik dat de kans groot is dat ABBA komt”, zegt zangeres Loreen in The Sun.

„Het is voor hun een thuiswedstrijd. En in 2024 is het precies vijftig jaar geleden dat ze wonnen. Ik heb drie van de vier ABBA-leden al gesproken en ik ga er wel van uit dat ze komen. We gaan campagne voeren en wat druk zetten.”

De Zweedse band, bestaande uit Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Lyngstad, scoorde na hun Eurovisie-overwinning in 1974 naast Waterloo megahits met nummers als Mamma Mia!, Thank you for the music, Super Trouper, Gimme! Gimme! Gimme! en The winner takes it all.

Loreen denkt dat ABBA vijftig jaar na hun winst met Waterloo weer gaat optreden. Ⓒ ANP/HH

Album

Björn was in hun gloriejaren getrouwd met Agnetha en Benny met Anni-Frid. Beide huwelijken hielden geen stand en ook de band viel uit elkaar. Inmiddels allemaal in de 70, brachten de ABBA-leden in 2021 na veertig jaar een nieuw album uit: Voyage. Maar een échte tournee kwam er niet.

De optredens werden verzorgd door digitale versies, zogenoemde avatars. Of in dit geval: abbatars. De recensies waren lyrisch, maar voor de aanhangers van de groep blijft het kwartet in levende lijve natuurlijk the real deal. De hoop is nu gevestigd op de overredingskracht van Loreen.