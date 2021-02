Actrice Abigail Breslin ’in shock en gebroken’ na overlijden vader

„Wow, dit is zo moeilijk om te schrijven. Ik ben in shock en gebroken”, begint Abigail haar bericht. „Om half zeven ’s avonds is mijn lieve, perfecte, geweldige, heldhaftige vader overleden, vlak nadat we afscheid hebben genomen.”

De actrice, die onder andere bekend werd door de films Little Miss Sunshine en My Sister’s Keeper, beschrijft dat haar 78-jarige vader is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

„Hij hield van een kopje koffie, van barbecueën en van ijsjes”, schrijft ze met de hoop dat mensen haar vader herinneren als een goed mens. „En we hielden van hem. Dat zullen we altijd blijven doen. Ik mis je, papa. Ik kan niet wachten om je weer te zien. Ik zal je nooit, maar dan ook nooit vergeten.”