Linda de Mol: ’Jarenlang geen rust gekend’

„Als mensen mij twintig jaar geleden hadden gezegd dat dat nu nog zou bestaan, had ik ze voor gek verklaard. Het is voorbijgevlogen”, zegt Linda voorafgaand aan de speciale jubileumuitzending van Miljoenenjacht die zondag te zien is op SBS6. „Toen ik vanmorgen naar de studio reed, zei mijn dochter van 20 nog: ’het is dus al mijn hele leven op tv?’ Ja, dat is toch wel heel bijzonder.”

Dat kijkers het spelprogramma al zo lang kunnen waarderen, verbaast Linda eigenlijk niet. „Het is heel anders dan andere quizzen omdat het spannend blijft. Ik denk dat dat ook komt omdat het een soort event-achtig programma is dat mensen live mee willen maken.” De eerste uitzending van Miljoenenjacht werd in 2000 uitgezonden en daarna volgden in totaal 36 seizoenen. Zondag wordt dat gevierd tijdens het programma, dat vorig jaar met de presentatrice verhuisde van RTL naar Talpa.

Even stond de show vanwege de aangescherpte coronamaatregelen op losse schroeven. Dit seizoen mochten al minder kandidaten in de studio aanwezig zijn dan de gebruikelijke 1000. Begin deze week bleek het aantal verder teruggebracht te moeten worden. „Natuurlijk is opkomen in de studio wel anders als er maar vijftig mensen klappen. Maar op tv is er weinig van te merken”, zegt Linda.

Voor haarzelf zorgde de coronacrisis voor een „bijzonder rustige tijd.” De afgelopen maanden voelen voor haar dubbel, zegt Linda, die volgende week met een nieuwe film te beginnen met regisseuse Will Koopman. „Aan de ene kant vond ik het bijzonder dat ik veel tijd door kon brengen met mijn gezin. Die rust heb ik jarenlang niet gekend en het heeft me ook wel goed gedaan. Ik had tijd voor bezinning: waar gaat het eigenlijk allemaal om? Maar ik maak me ook wel zorgen om de economie en alle mensen die hun baan verliezen.”