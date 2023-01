Premium Het beste van De Telegraaf

René le Blanc: ’Ik was enorm teleurgesteld en werd geleefd’

Door Edwin Bredius Kopieer naar clipboard

Na een lastige periode kan zanger René le Blanc weer omhoog kijken. „Gelukkig ligt het nu achter mij.” Ⓒ Wesley de Wit

Met zijn uitgesproken karakter en excentrieke voorkomen werd zanger René le Blanc al snel een van de grote sterren van het SBS6-realityprogramma Ik geloof in mij. Een bescheiden hitje volgde en het was wachten op een definitieve doorbraak. Maar in plaats daarvan ging hij door een moeilijke periode, die hij inmiddels achter zich heeft gelaten.