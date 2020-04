Kaley Cuoco woont na 1,5 jaar huwelijk gedwongen samen

„We zijn anderhalf jaar getrouwd en bijna vier jaar samen, maar deze quarantaine heeft ons gedwongen om samen te gaan wonen”, vertelt Cuoco in Jimmy Kimmel Live!. „Het is geweldig voor onze relatie en we realiseerden ons dat we echt van elkaar houden”, grapt ze.

Cuoco gaf in juli 2018 haar jawoord aan Cook, maar de twee woonden al die tijd nog niet samen. Ze was van plan was hun eerste nacht samen in hun nieuwe huis in Los Angeles door te brengen zodra ze klaar was met de opnames van de serie The Flight Attendant, maar dat plan is nu dus vervroegd.

„Ik was aan het werk in New York en werd natuurlijk weg gestuurd vanwege alles wat er nu aan de hand is”, verklaart ze. „We wonen nu dus samen. Ik kan niets vinden, maar het huis is geweldig.”