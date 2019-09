Mickey Rourke onherkenbaar tijdens ongemakkelijk interview

De 66-jarige Rourke – die met name in de jaren tachtig furore maakte met filmhits als Rumble Fish, Year of the Dragon en Angel Heart – gaf vanuit zijn woonkamer in Los Angeles antwoord op de vragen van talkshowhosts Susanna Reid en Piers Morgan, die flink hun best moesten doen om ook maar iets uit de acteur te krijgen.

Piers Morgan en Susanna Reid proberen een gesprek met de acteur aan te gaan. Ⓒ ITV Good Morning Britain

Met zijn hondje op schoot, cowboyhoed op zijn hoofd en een nogal strak zittend overhemd – inclusief een losgeschoten knoopje – nam Rourke uitgebreid de tijd om zijn zinnen te formuleren. Op een gegeven moment vroeg de ongeduldige Morgan hem naar zijn rol in de wereldwijd geprezen film The Wrestler (2008), wat voor de acteur zijn comeback betekende, waarna Rourke opnieuw een lange stilte liet vallen. Dat was voor de presentator het moment om zijn gast af te kappen.

Mickey Rourke in de film Angel Heart (1987). Ⓒ Hollandse Hoogte

Op Twitter verbaasden kijkers zich niet alleen over het gesprek, ook het onherkenbare gezicht van de Amerikaanse ster was op het sociale medium punt van discussie. Zo vroeg iemand zich af: „Wie was dat zojuist bij Good Morning Britain? Hij leek totaal niet op Mickey Rourke.” Een andere twitteraar schreef: „Goed, hij klinkt als Mickey Rourke, maar hij lijkt er in de verste verte op. Wat heeft-ie in godsnaam gedaan? Ook kwam een kijker met een tip: „Zet hem alsjeblieft niet op een plek waar het warm is, grote kans dat zijn gezicht dan smelt!”