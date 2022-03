Evgeniy Levchenko dolblij na hereniging met tante uit Oekraïne

„Ik ben zo blij, ik lach op de foto, maar met pijn in mijn hart. Dit is mijn tante, die op een wonderbaarlijke manier is weggekomen uit de hel. Onze omhelzing. Tranen. Blijdschap”, schrijft hij bij een foto van hen samen.

Eerder in een interview met De Telegraaf uitte Evgeniy al zijn zorgen om zijn tante. Hij vertelde toen: Voor mij is zij het symbool geworden van de vele oude mensen die daar vast zijn komen te zitten. Fysiek en mentaal. Fysiek, omdat de bruggen niet meer begaanbaar zijn of wegen die te gevaarlijk zijn om over te vluchten, vooral als je kwetsbaar bent. En dat is ze, omdat ze zorg draagt voor haar schoonmoeder die slecht ter been is. Ze kan niet eens naar de schuilkelder. Daarnaast wíl ze ook niet weg, omdat ze het vertikt haar dierbare geboortegrond te verlaten.”

De oud-voetballer en zijn vrouw, Victoria Koblenko, beiden van Oekraïnse afkomst, zetten zich al sinds het begin van de oorlog in om geld op te halen voor de slachtoffers. Ook verschijnen ze beide regelmatig in talkshows om te praten over de situatie.