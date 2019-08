Faye Dunaway aangeklaagd door voormalig assistente

Volgens documenten in handen van The Blast zou de voormalige assistent van Faye Dunaway, Michael Rocha, op 5 april 2019 zijn aangenomen door de actrice die op dat moment werkzaam was voor de Broadway-productie Tea at Five.

Rocha moest onder andere in de gaten houden dat Faye haar medicijnen op tijd in zou nemen en hij was verantwoordelijk voor haar reisschema, vergaderingen en afspraken. tevens moest hij haar met haar mee naar alle repetities.

Volgens de documenten zou Faye aan de lopende band ’beledigende en vernederende tirades’ naar het hoofd van Michael hebben geslingerd. Ze zou hem bovendien geregeld omschrijven als ’klein homoseksueel mannetje’. Rocha claimt hier ook bewijs van te hebben. Twee weken nadat hij melding van haar gedrag had gemaakt, zou hij zijn ontslagen omdat de werkrelatie verstoord zou zijn. Faye zou zich niet meer prettig hebben gevoeld bij hem.

Kort daarna werd ook Faye zelf ontslagen. Ze zou voor een vijandige en gevaarlijke sfeer hebben gezorgd. Ook zou de crewleden ’verbaal en fysiek hebben mishandeld’.